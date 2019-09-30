إعلان تفاصيل الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، في مقرها غداً، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تنطلق تحت شعار: «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 من نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

ويكشف أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، خلال المؤتمر، عن أبرز فعاليات المعرض، التي تشمل الندوات، والجلسات النقاشية والحوارية، والأمسيات الشعرية والأدبية، إضافة إلى الإعلان عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والإعلامية الحاضرة والمشاركة في المعرض من مختلف دول العالم.

ودعت هيئة الشارقة للكتاب ممثلي وسائل الإعلام، وكل المهتمين بالتعرف على برنامج فعاليات الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث سيكون المؤتمر مفتوحاً أمام الجميع الساعة 10:00 صباحاً.

يذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعدّ ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، ويؤكّد من خلال استضافته لأسماء ومشاركاتٍ أدبية، وثقافية قادمة من دول شقيقة، وأخرى صديقة، أن مشروع الشارقة الثقافي وحضورها الفاعل على أجندة الأحداث الثقافية في العالم بات نموذجاً عالمياً يحتذى، ينهض بالثقافة ومفرداتها كافة.