خالد الظنحاني يصدر طبعة جديدة من كتابه "البرلماني الناجح"

المصدر: الفجيرة - البيان

يستعد حالياً الكاتب والباحث الإماراتي خالد الظنحاني لإصدار الطبعة الثانية من كتاب "البرلماني الناجح" الذي صدرت طبعته الأولى عام 2014، متضمنة رصداً كاملاً لتاريخ الحياة البرلمانية الإماراتية وتوثيقاً وافياً للتجربة الانتخابية التي أطلقتها قيادة دولة الإمارات في إطار تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار.

وحول الإصدار الجديد قال الظنحاني: إن الطبعة المقبلة من الكتاب سوف تشهد إضافات عدة وزيادة في عدد الفصول التي وردت في طبعته الأولى، حيث شهدت الإمارات متغيرات في الأداء النيابي مع تزايد التجارب الانتخابية التي وصلت إلى محطتها الرابعة في العام الحالي 2019