"مذكرة تفاهم بين "المكتب الثقافي للشيخة منال" و"حي دبي للتصميم

المصدر: وام

تعاون استراتيجي مشترك بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وحي دبي للتصميم يهدف إلى تنفيذ مبادرات نوعية في مجال الفن والتصميم، وتأتي المذكرة تماشياً مع حرص المكتب على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات البارزة في مجال الفن محليا وإقليميا ودوليا بما يحقق رسالته في تبني ودعم المواهب الفنية وإثراء المشهد الثقافي والفني المزدهر في الدولة بإبداعاتهم والوصول بأعمالهم إلى المحافل الدولية.



وسيوفر حي دبي للتصميم منصة لتنظيم الفعاليات الفنية باعتباره أحد أهم الوجهات الرائدة في هذا المجال وكونه مركزاً للإلهام والابتكار، فيما سيعمل المكتب الثقافي على تعزيز خططه الاستراتيجية بتوفير مزيد من الفعاليات والبرامج الفنية والثقافية النوعية لدعم الحركة الفنية في الإمارات ودول المنطقة انطلاقا من دوره الريادي في هذا المجال واستنادا إلى خبرته المتراكمة والتأثير الإيجابي لمبادراته التي استهدفت الفنانين الشباب وصغار الموهوبين منذ تأسيسه عام 2013.



وقالت المها البستكي، مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "إن التعاون مع شركائنا يدعم هدفنا في دعم الإبداع الفني خاصة أن الحركة الفنية والثقافية في الدولة تشهد تطورا سريعا، ونعمل على المساهمة فيها بدفع هذا الإبداع إلى الأمام وتحفيز كل الإمكانيات من أجل بناء مستقبل زاهر للثقافة والفن، وتوقيع هذه المذكرة مع حي دبي للتصميم خطوة مهمة وتشكل فرصة مثالية لتسليط الضوء على الفنانات والمبدعات الإماراتيات ما يعد قيمة مضافة إلى قاعدة المواهب الفنية في الدولة".



من جانبها أعربت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع المكتب الثقافي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار الهدف المشترك الذي يتمثل في النهوض بمستوى صناعة الإبداع في الدولة، لافتة إلى سعي حي دبي للتصميم الدائم لدعم المصممين والفنانين والمبدعين الإماراتيين.