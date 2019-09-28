المصري علاء عبد الهادي أميناً عاماً لاتحاد الكتاب والأدباء العرب

المصدر: البيان الإلكتروني

اختار مجلس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب اليوم السبت المصري علاء عبد الهادي أمينا عاما للاتحاد خلفا للإماراتي حبيب الصايغ الذي توفي في أغسطس 2019، وفق إذاعة "مونت كارلو"

جاء اختيار عبد الهادي، الذي يرأس اتحاد كتاب مصر، خلال اجتماع استثنائي عقد في القاهرة ناقش بندا واحدا وهو اختيار رئيس جديد للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب. ويكمل الأمين العام الجديد فترة سلفه التي بدأت مطلع هذا العام وتمتد لأربع سنوات.

وعبد الهادي شاعر وناقد وأكاديمي حصل على دكتوراه الفلسفة في النقد الأدبي وله عشرات المؤلفات والدواوين الشعرية، كما أشرف على العديد من الرسائل العلمية.

وفي كلمة موجهة إلى رؤساء وممثلي الاتحادات المشاركة بالتصويت، قال إن المهمة القادمة تتمثل في "خلق روح من التعاون بيننا والابتعاد عن شخصنة الاتحاد العام من خلال شفافية الأداء ووضع آليات مشاركة جمعية وقوية ما بين رؤساء الاتحادات العربية".

وأضاف "حينها فحسب يمكن أن يكون للاتحاد صوت قوي ومؤثر في الإعلام العربي وفي وضع السياسات الثقافية العربية وفي حماية حرية الإبداع والمبدعين".

كما قال "أرى أنه من المهمات الضرورية التي تنقل اتحاد الكتاب العرب نقلة جديدة هي البدء في وضع خطة شاملة للنشر العربي المشترك، وأنتظر أيضا أن يسهم الاتحاد وأعضاؤه في خارطة المؤتمرات ومعارض الكتب العربية على نحو مؤثر".