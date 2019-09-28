لا أقنعة خلال عروض «الجوكر»

المصدر: دبي - البيان

قررت سلسلة دور عرض «لاندمارك» منع دخول متفرجين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم «الجوكر». ويأتي القرار بعد أن عبرت أسر شهدت إطلاق نار جماعياً خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط (باتمان)، في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.

وقالت سلسلة دور العرض ومقرها لوس أنجليس، والتي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة، إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره «إنجازاً سينمائياً». لكنها أضافت في بيان لرويترز، حسب ما نشر موقع سكاي نيوز عربية: «لكن لن يسمح بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء داخل دور عرضنا».

وتنضم دور لاندمارك بهذا، إلى سلسلة دور العرض (إيه.أم.سي) الأكبر بأمريكا، التي حظرت الأقنعة بدور العرض منذ إطلاق النار الجماعي في كولورادو الذي راح ضحيته أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين.