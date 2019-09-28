«أيام قرطاج» نحو منصة لموسيقى العالم المبتكرة

المصدر: تونس - رويترز

يتطلع مهرجان أيام قرطاج الموسيقية لأن يصبح منصة عالمية لموسيقى العالم البديلة والمبتكرة في تونس وأفريقيا والعالم العربي، في الوقت الذي يستعد فيه لدورته السادسة الشهر المقبل.

وقال عماد عليبي مدير المهرجان في مؤتمر صحافي «أيام قرطاج الموسيقية تطمح لصناعة فرص حقيقية للمبدعين وخلق روابط مع فنانين تونسيين وأفارقة وعرب وبلدان البحر المتوسط والانفتاح على بقية العالم لبناء علاقات تبادل وتشارك».

ومن المقرر أن تقام الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية في الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر المقبل بمشاركة فرق تونسية وعربية وعالمية تقدم أنماطاً موسيقية مبتكرة.ولتونس نصيب كبير من العروض التي تتنافس على الجائزة الرسمية للمهرجان ومنها (ولادة) للبنى نعمان ومهدي شقرون.