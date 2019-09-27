وفاة عازف البيانو النمساوي بول بادورا - سكودا

المصدر: فيينا - د ب أ

تُوفي بول بادورا - سكودا، كبير فناني الموسيقى الكلاسيكية النمساوية، في فيينا عن عمر ناهز 91 عاماً، بحسب ما أكدته شركة التسجيلات الخاصة به أمس.

وقال ريشارد فينتر، صاحب شركة تسجيلات «جرامولا»، إن بادورا - سكودا تُوفي «دون ألم»، بعد أن ظل أسبوعين في المستشفى.

وكان عازف البيانو المعروف ظهر في أواخر مايو الماضي، في قاعة حفلات «موزيكفيراين» في فيينا، في برنامج موسيقي لشوبرت وشومان وموتسارت.

واعتلى الموسيقي الراحل خلال حياته المهنية التي امتدت لأكثر من ستة عقود، مسارح كبرى في أنحاء العالم. وفي عام 1979، كان أول عازف بيانو غربي يقدم عرضاً في الصين، بعد الثورة الثقافية، بحسب ما جاء في سيرته الرسمية. وولد بادورا - سكودا في فيينا عام 1929، حيث لوحظت موهبته في سن مبكرة.