25 فيلماً في سابع أيام «الجونة السينمائي»

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

تتواصل بمنتجع الجونة السياحي على شواطئ البحر الأحمر، عروض النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقام في الفترة من 19 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 80 فيلماً من 40 دولة.

وشهد اليوم السابع من عروض المهرجان، تقديم 25 فيلماً منها 23 فيلماً يعاد عرضها على شاشات المهرجان بعد أن سبق عرضها للجمهور خلال الأيام الماضية، فيما يُعرض فيلمان للمرة الأولى على شاشات قاعات عرض المهرجان، هما الفيلم الأردني اللبناني الفرنسي «أرواح صغيرة» من إخراج دينا ناصر، والذي تدور أحداثه حول مروة، البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تعيش مع أسرتها في مخيم الزعتري للاجئين الفلسطينيين في الأردن. بينما يناقش الفيلم الإيطالي «استراتيجية العنكبوت» للمخرج برناردو برتولوتشي.