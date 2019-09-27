«تي - سيراي» يرسّخ أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الثقافة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف «معرض تي - سيراي»، للفنانة الدكتورة أزرا أكساميا، المؤرخة المعمارية ومدير مختبر تراث المستقبل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي تنظمه الهيئة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في متحف الحضارة الإسلامية، بحضور ريم عبدالرحيم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والدكتورة دينا عساف، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدولة الإمارات.

ويهدف معرض «تي - سيراي» إلى تقييم دور الفن والعمارة في حل الأزمات الإنسانية وتعزيز التواصل الثقافي وتشجيع الابتكار الفني المشترك بين مناطق العالم المختلفة بغية تحديد نهج ثقافي يُعنى بالتدخل في الأزمات الإنسانية عبر الحفاظ على الثقافة، وهو عبارة عن خيمة على هيئة قصر يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار.