مبيعات باقات القرية العالمية لكبار الشخصيات تنطلق بعد غد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ انطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد ليكون في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، ابتداءً من الساعة 10 صباحاً.

ودعت القرية العالمية ضيوفها للاستفادة من الامتيازات الحصرية لباقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الرابع والعشرين، والتي ستكون متاحة حصرياً عبر فروع مختارة من فيرجن ميغاستور ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وتتوافر الباقات في 3 فئات، هي البلاتينية والذهبية والفضية، وتوفر جميعها نفس الامتيازات، لكن بكميات متفاوتة، وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك وبطاقات مواقف كبار الشخصيات، كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق».

وستتوافر الباقات البلاتينية للبيع مقابل 5000 درهم للباقة الواحدة، حيث تتميز عن باقي الفئات باحتوائها على جهاز للتحكم عن بعد بموقف محجوز لحامل الباقة في منطقة مواقف سيارات كبار الشخصيات، بينما تأتي الباقة الذهبية مقابل 1900 درهم والباقة الفضية مقابل 1300 درهم لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد على 50% على قيمة المحتويات.

وكجزء من الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها القرية العالمية مع «فيرجين ميغاستور»، ستتوافر باقات كبار الشخصيات حصرياً للبيع في فروع مختارة عبر دبي وأبوظبي لتشمل مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي، وياس مول في أبوظبي، كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.

وتتوافر الباقات البلاتينية حصرياً في فرع فيرجين ميغاستور بمردف سيتي سنتر، بينما تتوافر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع. وسيتمكن الضيوف من اقتناء باقاتهم الخاصة ابتداءً من السبت 28 سبتمبر الجاري في الفروع المختارة من فيرجين ميغاستور عند افتتاحها.

ويتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها من خلال موقع القرية العالمية الإلكتروني قبل زيارتهم الأولى للوجهة العائلة الأولى.