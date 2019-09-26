«أبوظبي للثقافة والفنون» تعرّف بالتجربة الموسيقية الإماراتية

المصدر: أبوظبي- البيان

تحمل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على عاتقها التعريف بالتجربة الموسيقية الإماراتية الغنية، من خلال مشاركتها في المنتدى العالمي السادس للموسيقى، الذي ينظمه المجلس الدولي للموسيقى، بمشاركة كبريات المؤسسات الثقافية العالمية والشخصيات الفاعلة في قطاع الثقافة والفنون والموسيقى، والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس المجلس، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو» في عام 1949، ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار «أعطني حقوقي الخمسة»، تعبيراً عن الحقوق الموسيقية الخمسة، التي أعلنها المجلس لتطوير مختلف أشكال الموسيقى.

ومن المقرر أن تنضم هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي إلى نخبة من رواد عالم الموسيقى، حيث تلقي كلمة تسلط من خلالها الضوء على تجربة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي في احتضان المنجز الموسيقي العربي والعالمي، وترسيخ الحضور الإماراتي عالمياً من خلال الموسيقى.