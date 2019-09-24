شعراء السعودية ينشدون في حب الإمارات

المصدر: الشارقة - خلود حوكل

احتفل مجلس الحيرة الأدبي في إمارة الشارقة، باليوم الوطني السعودي، بمشاركة شعراء من الإمارات والمملكة، في أمسية طغى عليها القالب الوطني، حيث تبادل الشعراء التهاني من خلال النصوص الشعرية التي عكست صدق الشعور الذي يحمله السعودي تجاه أخيه الإماراتي، والإماراتي تجاه السعودي، ترجموا من خلالها شعار (معاً أبداً) في أجمل معانيه.

أحيا الأمسية الشعرية الشعراء علي السبعان من المملكة العربية السعودية، والشاعر محمد هاشم الشريف من الإمارات، والشاعرة بلقيس الشميري من السعودية، ومحمد بن دايل القرني من السعودية، وحضرها عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، وبطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، وعدد من الشعراء والمثقفين والمهتمين من الإمارات وخارجها، واستهلت الأمسية بمشاركة الشاعرة بلقيس الشميري التي قدمت قصيدة تغنت فيها بحب الإمارات قائلة..

وأنا سعودية وبنت الإمارات

قلبي هنا مفتون والدار داره

لا تفرقة لا تجزئة لا اعتبارات

حتى ملامح شعبنا وانتصاره

وبدوره أنشد الشاعر والإعلامي السعودي علي السبعان أبياتاً في حب الإمارات، وهو الذي ارتبط بالإمارات التي يعتبرها بلده الثاني بحكم استقراره فيها منذ ما يقارب عشرين سنة، قال فيها:

يا عيال العود زايد طيب المولى ثراه

زودنا من زودكم لو ما على الأكرام زود

السعودي شيخ في موطن خليفة لا نفاه

والإماراتي ملك لا جا ديرة بن سعود

وفي قصيدة ألقاها الشاعر سعد مرزوق عبّر من خلالها عن فخره كإماراتي بالملك سلمان، ومواقفه الصارمة، وعمق العلاقات بين البلدين التي لا تؤثر فيها الإشاعات والفتن..

مثل الجبل بين الجبال المنيفة

وما فوقه إلا الله وسبع سموات

يمّشي الدنيا على كيف كيفه

ولا راحت الدنيا في عينه ولا جات

وقت الغضب ردات فعله عنيفة

ينهي حكومات ويدعم حكومات

وكرم عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة وبطي المظلوم مدير بيت الشعر، الشعراء المشاركين في الأمسية بالدروع التذكارية.