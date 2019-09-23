«القضية» بالإسبانية تمهيداً للمشاركة بـ«مدريد للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك منشورات القاسمي بالترجمة الإسبانية لمسرحية «القضية» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في معرض مدريد الدولي للكتاب الذي سيقام في 8 أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه الترجمة جزءاً من اهتمام الدار بنشر إصداراتها بلغات متعددة، والمشاركة فيها بمعارض عالمية، لكي تكون متاحة للقراء والمثقفين والكتاب في هذه البلدان.

والقضية مسرحية واقعية تبحث في التاريخ العربي والإسلامي من خلال أحداث الأندلس، وذلك من خلال ما يكشفه الحوار بين الشاهد وصاحب القضية لتكشف ثيمات الصراع المحاورة الدرامية بين «صاحب القضية» والشاهد على التاريخ، حول الماضي والحاضر وكيفية الاستفادة من التاريخ.