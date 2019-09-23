«النشر الإبداعي» يؤكد أهمية دور الشباب بقطاع الاستثمار الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المشاركون في فعاليات معرض «مقهى النشر الإبداعي» خلال حفل ختام فعاليات دورته الأولى في مدينة الشارقة للنشر، أن الشباب بما يملكونه من مؤهلات وما يحملونه من تطلعات قادرون على النهوض بقطاع الاستثمار الثقافي عبر الفرص المتاحة التي توفرها الدولة على مستوى صناعة المعرفة والكتاب.

وشهد حفل الختام المعرض الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الاحتفاء بلقب «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019»، تكريم الجهات المشاركة في الحدث التي ضمت كلاً من: مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ومجلس الشارقة للشباب.

مسيرة

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «إن مسيرة الشارقة الثقافية والمشروع الذي وضع أساساته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يؤمن بأن بناء مشروع حضاري قائم على المعرفة يبدأ من الاستثمار بالأجيال الجديدة، وتبني طاقات الشباب وطموحاتهم، لهذا كان المعرض فرصة للوقوف عند الفرص التي توفرها الإمارة للمستثمرين الشباب في القطاع الثقافي».