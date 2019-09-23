43 دولة عربية وأجنبية في «ملتقى الراوي 19»

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار «ألف ليلة وليلة»، في مركز إكسبو بالشارقة، التي ستستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 43 دولة عربية وأجنبية، فيما تحل جمهورية إيطاليا ضيف شرف على الملتقى.

مكانة كبيرة

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: «يعد الملتقى حدثاً ثقافياً مهماً على خريطة الفعل الثقافي في الإمارات، وهو يجذب جميع المعنيين بالتراث الثقافي والرواة والإخباريين، وخاصة المهتمين بالتراث المعنوي أو غير المادي، وعندما نلتفت إلى السنين التي مضت منذ انطلاقة الملتقى.. وصولاً إلى مكانته الكبيرة الآن بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نلحظ مدى النمو الثقافي والرقي المعرفي الذي تتوشح به الشارقة».

وتابع الدكتور المسلم: «هذا العام تأتي الدورة الجديدة التاسعة عشرة من الملتقى تحتَ شعار «ألف ليلة وليلة»، انسجاماً مع المشروع الثقافي المستنير لصاحب السمو حاكم الشارقة الرامي إلى إحياء التراث العربي».