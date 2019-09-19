أكاديمية الفجيرة تشارك في «الآلات الوترية»

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت دولة الإمارات في مهرجان «الآلات الوترية والدبلوماسيين» الذي أقيم بمقر بلدية مدينة كريمونا الإيطالية، ممثلة بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بحضور عبد الله الشامسي القنصل العام لدولة الإمارات لدى ميلانو، ورئيس بلدية كريمونا فيتو دانيلو جالياردي، ورئيس محافظة كريمونا باولو ميركو سينيوروني.

وشهدت فعاليات المهرجان حضوراً كبيراً، حيث شارك ممثلو بعثات دبلوماسية من أكثر من 13 دولة بينها: فرنسا وسويسرا وبلغاريا واليابان والمكسيك والمجر وسويسرا وهولاندا والنمسا)، فضلاً عن الإمارات التي شاركت كضيف شرف.

وأكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في كلمة له خلال افتتاح المهرجان، أهمية الموسيقى في حياة الشعوب، كونها مرآة تعكس الدور الحضاري لها، وتسهم في إثراء الفكر والفن، عبر تخطيها كل الحواجز بين الدول، مشيراً إلى اهتمام الإمارات بالآلات الوترية التي تتميز بنمط الموسيقى الشرقية الناشئة عن حضارات الشرق المختلفة، وتعكس طابع الحياة الشرقية لهذه الشعوب على اختلاف ثقافاتها.

علاقات

واستعرض الحفيتي أبرز الآلات الموسيقية الوترية في الإمارات والتي لا تزال حاضرة بقوة داخل المجتمع، ودورها في ترسيخ الطابع السلمي بين الشعوب، مؤكداً أهمية الموسيقى في إرساء علاقات المحبة بين الدول.

من جانبه أوضح عبد الله الشامسي القنصل العام للإمارات لدى ميلانو، أن الدولة وضعت ضمن استراتيجيتها أهمية توظيف الفن الأصيل في خدمة المجتمع وتكريس الهوية الوطنية، لافتاً إلى أهمية الدبلوماسية الموسيقية في نشر الوعي المشترك بين الشعوب والحضارات والتفاهم بينها.

وأكد الشامسي أهمية علاقات التعاون المثمرة في المجال الفني بين الإمارات وإيطاليا، مشيداً بتجربة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الفنية، ودورها في صقل وإبراز المواهب الموسيقية وتأهيلها في إطار أكاديمي متخصص في المجال الموسيقي.