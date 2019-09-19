«محمد بن راشد للمعرفة» تحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ينظم «بيت الشعر في دبي»، التابع للمؤسسة، أمسية شعرية، غداً الجمعة، في منطقة لامير بدبي في تمام الساعة السابعة مساء؛ احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 89 الذي يوافق 23 من سبتمبر الجاري، إذ يحيي هذه الأمسية نخبة من شعراء السعودية والإمارات.

وهم: فهد الشهراني والمنشد فهد بن فصلا من السعودية، سيف المنصوري ومذكر الحارثي من الإمارات. ويدير الأمسية الإعلامي أحمد الشراري. ويقدِّم الشعراء خلالها، أجمل أعمالهم وقصائدهم التي يتغنّون عبرها بحب الأوطان. ووجهت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الدعوة إلى أفراد الجمهور لحضور الأمسية، ومشاركة الشعب السعودي الشقيق احتفالاته باليوم الوطني.