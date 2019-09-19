«الديكور المنزلي» ينطلق في نسخته الثالثة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت إدارة ياس مول أبوظبي عن إطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الديكور المنزلي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للعائلة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر ويستمر لغاية 5 أكتوبر المقبل، حيث ستضم نسخة المهرجان هذا العام ورش عمل متخصصة بالديكور المنزلي يشارك فيها عدد من خبراء التصميم الداخلي، ومنصات تصميمات منزلية ملهمة، إلى جانب عرض «أنفق واربح» الذي يقدم للمتسوقين فرصة الحصول على العديد من الجوائز القيّمة، والعديد من العروض والحسومات الخاصة.

وخلال المهرجان، سيكتشف الجمهور جملة من الأفكار المبتكرة في عالم التصميم الداخلي والأثاث، من خلال مجموعة من ورش العمل التي تتناول الموضوعات التي تخص عالم الديكور الداخلي وتصميم الأثاث.