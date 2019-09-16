انطلاق معرض الجزائر الدولي للكتاب 30 أكتوبر بمشاركة 40 دولة

المصدر: البيان الإلكتروني

تقام فعاليات الطبعة الـ 24 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2019) في الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبلين، بمشاركة أكثر من 1020 ناشر من 40 بلداً، مع اختيار السينغال ضيف شرف، حسب محافظ المعرض محمد إيقارب.

وقال إيقارب لـ (واج) إن "أكثر من 1020 دار نشر" ستشارك في المعرض بينها "حوالي 270 جزائرية"، مضيفا أن اختيار السينغال ضيف شرف هو "احتفاء بمبدعي هذا البلد الإفريقي في الفكر والأدب والفلسفة".

وصرح المحافظ من جهة أخرى أن اختيار الناشرين للمشاركة بالجناح المركزي لقصر المعارض مرتبط أساسا بمدى "تخصصهم في الإبداع الأدبي والكتاب العلمي (التقني منه والجامعي) وكذا أقدميتهم في هذا المجال"، "لافتا إلى أن المعرض يوفر كتبا "جديدة وذات نوعية وأسعار جد معقولة، خصوصا في ظل التخفيضات التي سيعرفها الأسبوع الأخير" من المعرض.

وإلى جانب الكتاب الجزائريين الشباب المزمع حضورهم في فعاليات المعرض، سيشارك أيضا في هذا الحدث الثقافي الأبرز في الجزائر كتاب وروائيون ومثقفون معروفون سواء في إطار البرنامج الرسمي للمعرض أو البرامج الخاصة بدور النشر على غرار الروائيين الجزائريين واسيني الأعرج وياسمينة خضرة ونظيرهما الفلسطيني إبراهيم نصر الله والمؤرخ الفرنسي أوليفيي لوكور غرونميزون.