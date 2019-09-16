«ثقافية أبوظبي» تباشر مشروعات تحفيز الطلبة على القراءة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، أمس، برنامج «العودة للمدارس 2019»، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، ضمن مبادرات «مكتبة»، بهدف تشجيع الأطفال على القراءة، وتحفيزهم على زيارة المكتبات بشكل دوري.

وتستمر هذه الأنشطة الشيقة لغاية 26 سبتمبر الجاري، في كل من مكتبة منتزه خليفة، والباهية، والوثبة، ومكتبة زايد المركزية في العين، ومكتبة المرفأ.

ويستهدف برنامج «العودة للمدارس 2019»، الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من رياض الأطفال، وجميع فئات وحلقات المدارس الحكومية والخاصة، والطلاب من السكان المحيطين بالمناطق القريبة من أفرع «مكتبة»، والمؤسسات والمراكز التعليمية لأصحاب الهمم والمراكز الخيرية.

يشتمل البرنامج على سلسلة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي يكتسب من خلالها المشاركون مهارات التفكير والإبداع، ومنها ورشة «مهارات البرمجة» للطلاب الذين تتراوح أعمارهم من سن 6 إلى 9 سنوات، والتي تتيح لهم فرصة الاطلاع على مبادئ برمجة الحواسيب، من خلال التجربة والتطبيق، وورشة «مسرح الظل» التي تحث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 4 إلى 10 سنوات، على تعلم مهارات الخيال والتأليف وقراءة القصة.