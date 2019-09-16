«إدارة تحقيق الفوائد» محور محاضرة في الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف الأرشيف الوطني بمقره في أبوظبي، محاضرة نظمها معهد إدارة المشاريع - فرع الخليج العربي، بعنوان «إدارة تحقيق الفوائد»، وتأتي هذه الاستضافة دعماً من الأرشيف الوطني للمعهد في إطار مسؤوليته المجتمعية، ومشاركته في نشر المعرفة وإثراء الحياة الثقافية في الإمارات.

وقد حفلت قاعة الشيخ خليفة بن زايد، بمقر الأرشيف الوطني بأكثر من 100 مشارك من الدولة ومن خارجها، لمتابعة المحاضرة التي اتخذت منحى استراتيجياً واقتصادياً.

وقد شكر الدكتور مازن قادر مدير المتطوعين في معهد إدارة المشاريع الأرشيف الوطني على استضافته لفعاليات المعهد، واهتمامه بدعم المشاريع اللوجستية والاقتصادية والتقنية التي من شأنها إثراء الفكر وضمان الإنجاز، وتحسين العمل وتطويره، ما ينعكس إيجابياً على المشاركة في تطور الوطن والارتقاء به.

وتطرقت المحاضرة إلى موضوع قديم بمضمونه، ولكنه جديد في طرحه ومنهجيته؛ فمنذ القديم كان أرباب المشاريع يتطلعون إلى تحقيق الربح منها، ولكن تحقيق الفوائد الربحية لم يعد يعتمد على التوقعات، وإنما أضحى دراسة متخصصة لا يمكن تجاوزها.

فالنظريات الاقتصاديّة الخاصة بدراسة الربح لها مكانتها الكبيرة في حقل الدراسات الاقتصاديّة، ولتحقيق الربح أهمية كبيرة؛ لأنّه يُسهم بتحديد مدى قدرة الشركة على البقاء، ويشير ارتفاع الربح إلى استمرار نجاح الشركة في المستقبل.

في نهاية المحاضرة قامت سمر عمر المشجري مدير إدارة المشاريع بفرع إمارة أبوظبي، بتكريم المحاضر، وكافة المتطوعين الذين أسهموا في إنجاح الفعالية.