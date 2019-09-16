سلطان بن أحمد يتفقّد الاستعدادات النهائية لانطلاقة «إكسبوجر 2019»

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» يقدم في دورته الجديدة فرصاً أكبر للمهتمين بالفنون البصرية لاستكشاف أبعاد جديدة للصورة الفوتوغرافية مع التركيز على مهارة المصور في رصد الأحداث والقضايا والمشاهدات التي تستحق تسليط الضوء عليها، وإحداث تأثير إيجابي وتغيير حقيقي في ثقافة الإنسان وسلوكياته.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس مجلس الشارقة للإعلام لمركز إكسبو الشارقة، أمس، للوقوف على الاستعدادات النهائية لإطلاق الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة من 19-22 سبتمبر الجاري، ويتناول عدة محاور هذا العام وهي «صوّر روعة المغامرة»، و«صوّر عمق المشاعر»، و«صوّر سحر الفنّ»، و«صوّر واقع الحياة».

وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن المهرجان بقدر ما هو منصة تخصصية ومعرفية في فنون وتقنيات وتجارب التصوير، إلا أنه يطمح لاستقطاب جمهور واسع من جميع الفئات والأعمار إلى عالم الصورة الذي يلامس واقع كل إنسان وأصبح جزءاً من نمط الحياة المعاصرة.

وتفقّد رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة التجهيزات الخاصة بالمعارض الداخلية التي يحتضنها المهرجان، حيث اطلع على سير عمل تجهيز القاعات المخصصة لإقامة ورش العمل والجلسات النقاشية، والمركز الإعلامي المخصص للإعلاميين من داخل الإمارات وخارجها، لتغطية أحداث المهرجان.