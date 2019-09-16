نهيان بن مبارك يفتتح معرض «إلى الأرض»

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، المعرض الفني «إلى الأرض»، الذي أقامته ماني سري حرم سفير الهند السابق لدى الدولة، وذلك في برج محمد بن راشد بأبوظبي، واستعرضت فيه أعمالها في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين.

حضرت الافتتاح معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ونفديب سينغ سوري.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، بالعلاقات الثنائية القوية والتاريخية التي تربط الإمارات والهند، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها، مثنياً على المعرض الفني الذي يضم أعمالاً فنية متميزة.

وتعد سري فنانة تنجز أعمالها بالفخار، وتعلمت وأتقنت ذلك عبر رحلاتها لجنوب أفريقيا والهند ومصر وأستراليا، حيث تعرفت إلى ثقافات مختلفة.