«مركز جمعة الماجد» يختتم مشاركته في مؤتمر المكتبات بالسعودية

المصدر: دبي-البيان

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث مشاركته في المؤتمر العالمي الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالمدينة المنورة، تحت عنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات»، حيث نظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، خلال الفترة: من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، إذ افتتحه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وشاركت فيه 14 دولة.

وتمثلت مشاركة المركز في ورقة عمل قدمها د. محمد كامل المدير العام، بعنوان «إشكالية النسبة في المخطوطات الإسلامية وسبل التعامل معها». وتطرق فيها للخطأ في نسبة المخطوطات إلى غير مؤلفيها.

وفي نهاية تلك الجلسة، قام د. حسن السريحي الأمين العام لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، بتكريم كامل وإهدائه درع المجمع.