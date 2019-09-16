120 ألفاً زاروا معرض أسبوع الفن في برلين

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن المنظمون لمعرض أسبوع الفن في العاصمة الألمانية برلين، أمس، أن المعرض اجتذب أكثر من 120 ألف شخص من المهتمين بالفن.

جاءت هذه التصريحات في ختام المعرض الذي استمر على مدار 5 أيام، وأوضح المنظمون أن عدد الزائرين هذا العام كان مماثلاً لعددهم في نسخة العام الماضي. وذكر المنظمون أن المتاحف المشاركة والمجموعات الفنية الخاصة والصالات قدموا سواء للزائرين المتخصصين أو الجمهور العريض نظرة جيدة على الاتجاهات الراهنة في الفن المعاصر.

وأوضح المنظمون أن معرضي «فن برلين» و«بوزيتسيونس» اللذين أقيما في عنابر مطار تمبلهوف المعطل، سارا بشكل ناجح، مشيرين إلى أن العارضين راضون عن ردود أفعال الجمهور وعن مبيعاتهم.

ويقام معرض أسبوع الفن في برلين منذ عام 2012، وقال كلاوس ليدرر، وزير الثقافة في ولاية برلين، إن المعرض يعد «نافذة عرض» لبرلين كمدينة للفنون.