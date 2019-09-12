«دبي للثقافة» تختتم ورشة الكتابة المسرحية بنجاح

المصدر: دبي - البيان

اختُتِمت، مساء أول من أمس، ورشة الكتابة المسرحية- المرحلة الأولى من برنامج دبي للفنون الأدائية الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي- والتي تضمنت 4 محاور مهمة تناولت «أساسيات الكتابة المسرحية»، و«الكتابة المسرحية الإبداعية» و«الإعداد المسرحي» و«الكتابة المسرحية من الرواية».

وشارك في تقديمها كل من الفنان المبدع مرعي الحليان، والمسرحي التونسي محمد العوني في مكتبة الطوار العامة، وشهدت الورشة تفاعلاً متميزاً من المشاركين، الذين اكتسبوا من خلالها مهارات وخبرات كبيرة عمَّقت مفاهيم الثقافة والفن في نفوسهم، وأسست جيلاً واعياً يمتلك مقومات الإبداع والابتكار، ويدعم الاقتصاد الإبداعي في الدولة. وكشف المشاركون في ختام الورشة عن التأثير الكبير الذي أحدثه المسرح في نفوسهم، فوصفوه بأرقى الفنون.