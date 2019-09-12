«NFT FILMS» إثراء للإنتاج السينمائي والتلفزيوني المحلي

المصدر: أبوظبي- عبير يونس

أعلن المخرج الإماراتي ناصر التميمي عن إطلاق شركة «NFT FILMS» للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وذلك خلال حفل أقامته الشركة بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام"، وعدد كبير من الفنانين والمنتجين، وذلك مساء أول من أمس، في فندق إنتركونتننتال أبوظبي، وقدمت الحفل الإعلامية المزون الحميري، التي أوضحت أهمية إطلاق هذه الشركة في دعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني المحلي وتميزه.

هدف

وفي كلمة له قال المخرج ناصر التميمي: بعد البداية كوني مخرج أفلام مستقلة أنتجت فيها سلسلة من الأفلام القصيرة، والطويلة قررت اتخاذ خطوة تأسيس شركة إماراتية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني من أجل المساهمة في الدعم السينمائي المحلي.

وأوضح: لدينا هدف ورؤية واضحة لتطوير معالم الإنتاج الفني والسينمائي وإعادة صياغة الهوية السينمائية من جديد. وأضاف: حيثما كانت الرؤية واضحة كانت الريادة. وإننا نحرص على تقديم منتجات فنية متنوعة وفق معايير وأخلاقيات مهنية احترافية دقيقة عبر طرح مجموعة من الأفكار الجديدة والمتطورة، تواكب المستجدات العالمية في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

ورشة عمل

وقال التميمي: ضمن استراتيجيتنا سيتم تقديم ورش عمل تحت إشراف كبار النجوم والمخرجين والخبراء في القطاع السينمائي والتلفزيوني. وأضاف: ستكون ورشات العمل فرصة كبيرة لإعداد كل ما يتطلبه مجال صناعة السينما من كوادر وطنية محترفة، ونحن على استعداد تام للتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الدولة في هذا الجانب.

وأوضح: سيتم العمل على تعزيز الإنتاج السينمائي والدرامي من خلال تنفيذ عملين سنوياً للمساهمة في قطاع الإنتاج، وسيؤدي هذا دوراً مهماً في الارتقاء بالأعمال السينمائية والتلفزيونية. وذكر: سنسهم أيضاً في إنتاج مشاريع أخرى وسنتشارك مع المنتجين الإماراتيين للحصول على منتج مميز.

مجموعة مبادرات

من خلال الحفل أعلنت الشركة عن مجموعة من المبادرات، أولها مبادرة جائزة «العطاء الفني» وهي جائزة سنوية تمنح لفنانة أو فنان، وخلال الحفل أعلن عن الفائز بجائزة 2019، وهو الفنان والمنتج والمخرج الإماراتي د. حبيب غلوم، الذي تسلم الجائزة من د.سلطان الجابر، أما الثانية فهي مبادرة كلمة شكر وتقدير، وتم خلالها تكريم منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وكرمت الشركة أيضاً راعي الحفل الوزير الجابر.

كما أعلنت الشركة عن مبادرة سيناريو الأفلام الموجهة للكتاب والمؤلفين الإماراتيين، بهدف تحفيز العمل السينمائي ودعم الإبداع والمبدعين، واختيار أفضل نص سينمائي طويل في أي مجال من المجالات التالية وهي «الوطنية والاجتماعية والقصص الإنسانية والقصص الإنسانية والكوميديا والرومانسية والرعب».

شروط المشاركة

وحددت الشركة بأنه يمكن للشخص الواحد المشاركة بأكثر من سيناريو في الوقت نفسه، بشرط كتابة كل منها بشكل منفصل، وتم التنويه إلى أن المسابقة معنية بالسيناريو دون الإخراج، وتقبل السيناريوهات باللغة العربية فقط، على ألا تقل مدة السيناريو المتقدم للمسابقة عن 80 دقيقة ولا تزيد على 110 دقائق على الشاشة.

وتم الإشارة إلى أن النصوص الفائزة سيتم إنتاجها من قبل الشركة حسب خطة الإنتاج الموضوعة كونها خطوة هامة لدعم صناعة السينما، وتم تشكيل لجنة مختصة لتقييم النصوص المشاركة تتألف من علي الجابري والكاتبة فاطمة المزروعي والكاتب ومدير الإنتاج عادل عبده والكاتب والممثل جاسم الخراز.

باكورة

بمناسبة الإطلاق الرسمي تم الإعلان عن باكورة إنتاج الشركة، وقام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بالكشف عن اسم الفيلم الجديد «نحس إكس لارج»، والذي ستبدأ عمليات تصويره في نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من الفنانين والوجوه الشابة.