شعراء لبنانيون في ضيافة بيت الشعر

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن نشاط ملتقى الشارقة الشهري للشعر العربي، استقبل عبد الله العويس ومحمد البريكي الشعراء المشاركين في الملتقى من الجمهورية اللبنانية في قصر الثقافة بالشارقة، ورحب العويس بالشعراء الضيوف، وأشار إلى الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعمه للثقافة والأدب.

من جانبهم قدم الشعراء الضيوف شكرهم لإمارة الشارقة وحاكمها الذي فتح للشعر مساحات واسعة يعيد فيها أمجاده، وينطلق في فضاءات الجمال .

ثم أقيمت الأمسية الشعرية وحضرها جمهور لافت من الشعراء والإعلاميين والمثقفين، وشارك فيها كل من الشعراء خليل عاصي وسارة الزين وعلي الرفاعي ويسرى بيطار وفاروق شويخ، وقدمها الإعلامي اللبناني وسام معضاد شيا.