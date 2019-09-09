برنامج العين الثقافي يعلن فعالياته لشهر سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الفعاليات الثقافية وورش العمل المتنوعة ضمن برنامج العين الثقافي، وذلك في مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويقدم مركز القطارة للفنون مجموعة من الفعاليات، منها برنامج «ميكرفون»، الذي يقدّم سلسلة من الجلسات الحوارية المتنوعة، حيث تنعقد يوم الخميس 12 سبتمبر جلسة حوارية تحت عنوان: «المارد الذي بداخلك»، تتحدث فيها المدربة في تنمية المهارات الحياتية شيماء الجابري حول أهمية اكتشاف رسالة الفرد والمارد الداخلي للمضي قدماً في رحلة الحياة، ويدير الجلسة الإعلامي والفنان إبراهيم أستادي.

وتشمل فعاليات مركز القطارة للفنون «يوم العائلة» الذي يتضمن ورش عمل تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تتضمن صناعة الفخار والديكوباج، والعزف على آلة العود، وذلك يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، بالإضافة إلى برنامج «رحلة قطعة»، الذي يهدف إلى تعريف المجتمع بأهمية المتاحف كونها تشكل واجهة للتراث الثقافي للبلد، حيث أعار متحف العين قطعة الإبريق الفخاري إلى بلدية العين، وتم العثور عليه في موقع بدع بنت سعود الذي يعود إلى فترة العصر الحديدي، وبالتحديد إلى الألف الأول قبل الميلاد، واستخدم هذا الإبريق لتخزين المواد السائلة. وتمتد مدة الإعارة حتى 31 أكتوبر المقبل.

ومن جانب آخر، يتخلل برنامج فعاليات قصر المويجعي عدد من ورش العمل الثقافية خلال شهر سبتمبر، من ضمنها ورشة «البشت الملكي» يوم 17 سبتمبر، لتعريف المشاركين على البشت كرداء فاخر ورسمي في منطقة الخليج العربي وكيفية حياكته من قبل خبراء متخصصين، إلى جانب استعراض مجموعة من البشوت الملكية المعروضة في قصر المويجعي، والتي تعود إلى عائلة آل نهيان.

كما سيستمتع الجمهور بعرض «شخصيات من القرن العشرين» يوم 28 سبتمبر، الذي يقدم تجربة متميزة للتفاعل مع عروض فنية صامتة تحاكي نمط الحياة في مطلع القرن العشرين، بالإضافة إلى برنامج «عدسة عبر التاريخ» يوم السبت 14 سبتمبر، ويتضمن ورش عمل على أيدي خبراء حاصلين على عدة جوائز في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهمية التصوير الفوتوغرافي الذي ساعد في الحفاظ على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.