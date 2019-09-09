اتفاق بين «منشورات القاسمي» ودار نشر روسية

المصدر: موسكو - البيان

أعلنت «منشورات القاسمي» عن إبرام اتفاق بينها ودار نشر «بوك كلوب 36.6» الروسية، تتولى الأخيرة بموجبه توزيع إصدارات «منشورات القاسمي» المترجمة إلى اللغة الروسية إلى عموم جمهورية روسيا الاتحادية.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب 2019، وضمن جهود «منشورات القاسمي» لتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوفيرها كمصادر ومراجع للباحثين والكتاب المهتمين في الأدب والتاريخ العربي من خلال هذه المؤلفات التي تعني بالسير والتاريخ والرواية والمسرح والأدب عموماً.

وقع الاتفاقية عن «منشورات القاسمي» مدير الدار، مهند حسين بو سعيدة، مدير جناح منشورات القاسمي في معرض موسكو للكتاب.