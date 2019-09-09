بيتا شعر الخرطوم والأقصر يبحثان المنجز المحلي

المصدر: الخرطوم، الأقصر- البيان

تزامن بحث قضايا الشعر في فعاليتين أقيمتا في بيتي الشعر الخرطوم والأقصر، في التفاتة نقدية إلى المنجز المحلي في مصر والسودان.

وقد جاءت فعالية بيت الشعر بالخرطوم من خلال ملتقى حمل عنوان «نقد الشعر السوداني»، ومثل مختبراً نقدياً يسلط الضوء على الاشتغال الشعري للشعراء المحليين، كما يركز على أبرز القضايا المتعلقة بهؤلاء المبدعين.

وفي مصر، أقام بيت الشعر في الأقصر ندوة أدبية استضاف فيها الشاعر والأديب عبد الجواد خفاجي في حديث حول «سمات الخطاب الأدبي»، وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي مدير البيت الشعر، ورحب بداية بالضيف، وأشار في موجز تعريفي إلى سيرة خفاجـي الأدبيــة.