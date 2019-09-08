نصير شمّة يفتتح عروض المسرح الجديد في المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

حضور جماهيري كبير استمتع بأول عرضين موسيقيين على المسرح الجديد بالمجمّع الثقافي بعد افتتاحه الأربعاء الماضي، حيث امتلأ المسرح الذي يتسع لـ900 مشاهد في الأمسيتين التي شارك فيهما نصير شمّة عازف العود والموسيقار العالمي، فقد أحيا شمّة أمسيتين من العروض الموسيقية الغنية بالتراث العربي بمشاركة «أوركسترا 2350 ق.م» وأوركسترا «بيت العود» التي قدمت أول عروضها احتفاءً بمرور عشر سنوات على افتتاح «بيت العود» في أبوظبي.

وخلال الأمسية الافتتاحية بتاريخ 4 سبتمبر، قدّم نصير شمّة و«أوركسترا 2350 ق.م» عرضاً بعنوان: «من آشور إلى إشبيلية» ضم مزيجاً فريداً من مقطوعات موسيقية أبحرت بالحضور في رحلة آسرة تلاشت فيها الحدود الثقافية والزمنية.

وسلط العرض، الذي شارك فيه 35 من خريجي «بيت العود» وعدد من الموسيقيين الضيوف من مختلف أنحاء العالم، الضوء على آلات جديدة تنتمي إلى عائلة العود مثل المندولين والجيتار والبزق.

عرض ساحر

وقاد نصير شمّة أوركسترا «بيت العود» بتاريخ 6 سبتمبر ليقدم عرضاً موسيقياً ساحراً طاف على فنون الموسيقى العربية الكلاسيكية والغناء الأصيل، احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيس «بيت العود» واستكمالاً لتقاليده في الاحتفاء بتاريخ الموسيقى العربية، وذلك بمشاركة عدد من الموهوبين والمدربين الموسيقيين مثل بسام عبد الستار، وشيرين تهامي، والدكتور أحمد فتح الله، وفيصل الساري، وعلي الدريدي.

وضم العرض في الجزء الأول منه عناصر من الموسيقى الإماراتية التقليدية في شكلها الحديث، في حين أدى العازفون خلال الجزء الثاني من الأمسية بمشاركة نصير شمّة مقطوعات عربية كلاسيكية شملت العرض الأول لتخت بيت العود، وهي أول أوركسترا كلاسيكية عربية احترافية تقدم عروضها على النطاقين الإقليمي والعالمي.

كما استضافت مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمّع الثقافي خلال أسبوعها الافتتاحي معرض «رحلة بين الكلمات»، الذي ركّز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجسّمة في تعلّم القراءة والكتابة، كما أطلقت المكتبة برنامجها الأسبوعي لورش العمل والفعاليات العائلية.