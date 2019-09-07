أضخم مخطط جدارية في أستراليا بارتفاع 27 طابقاً

المصدر: دبي - فاتن صبح

الفنان الأسترالي مات أدنايت أحد أشهر رسامي الجداريات في العالم، يشرع ببناء أضخم جدارية على الجانب الجديد من فندق بيرث. وستحمل الجدارية العملاقة بارتفاع 27 طابقاً على الجهة الغربية لفندق أكور الفاخر على شارع هاي اسم «ذا أدنايت» تيمناً بالرسام. وستكون الجدارية لدى اكتمالها الأطول في النصف الجنوبي، علماً أن الرقم القياسي الحالي تحتكره جدارية بارتفاع 20 طابقاً تحمل توقيع أدنايت نفسه في ملبورن.

ويقول أدنايت في صدد التعليق على المشروع المزمع: «سآخذ عدداً من الأوجه لخلق قصة تحكيها كافة أقسام الجدارية، حيث كل وجه يخبر حكايةً مختلفة من خلفية مغايرة. سيتمثل الماضي الثقافي والحاضر بأوجه معاصرة والمستقبل الذي موضوعاته شباب اليوم».

ويشتهر أدنايت بجدارياته التي تمثل السكان الأصليين، على أن تكون جدارية بيرث هي الأكبر ويتوقع أن يستغرق تنفيذها شهراً كاملاً، وأن تجسّد وجهاً لشعب «نيونغار» من الشعوب الأصلية في أستراليا.