«الغرافيتي» يزيل بقايا رموز النازية حملة

المصدر: دورتموند (ألمانيا) - د ب أ

تحت حماية الشرطة، بدأ فنانو النقوش الجدارية (الغرافيتي)، في مدينة دورتموند في ألمانيا، حملة لإزالة شعارات نازية في حي دورستفيلد في هذه الحاضرة الواقعة في لاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وعبر رسوم جدارية، قام الفنانون بتغطية وإزالة شعارات نازية على أحد الجدران في شارع سكني، يدعي يمينيون متطرفون هناك أنه «حي نازي».

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن حي دورستفليد في دورتموند يُعتبر معقلا مشهورا على مستوى ألمانيا لأوساط النازيين. وتسعى المدينة والشرطة والمواطنون من خلال هذه الحملة إلى التأكيد على مناهضة التحريض والتطرف اليميني.

وقالت إدارة المدينة، إن الشعارات النازية التي تلطخ الحي تعتبر شوكة في أعين المواطنين منذ سنوات، مضيفة أن اليمينيين المتطرفين يستخدمون هذه الشعارات.