«كتّاب الإمارات» ينظم تأبيناً لحبيب الصايغ 17 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حفل تأبين للشاعر الراحل حبيب الصايغ، في 05:00 من مساء الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، بمسرح قصر الثقافة بالشارقة.

يشارك بالحفل نخبة مثقفين ومفكرين وأدباء إماراتيين وعرب. وقرر الاتحاد أن يحمل الموسم الثقافي الجديد 2019-2020 في مختلف فعالياته وأنشطته شعار «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع».

وقالت الشاعرة الهنوف محمد، نائب رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات: رحل حبيب الصايغ، تاركاً لنا استيعاب غيابه، نقتفي أثر الصدمة ونتجرع ألم الفراق. فقد فقدت الإمارات ابناً باراً، وفقد الوطن العربي أمينه الوفي، الذي ينثر علينا منذ 50 عاماً أدبه وشعره ووطنيته وإنسانيته حتى أدمنَّا عطاءه، فتركنا في لحظة لم تكن في الحسبان. وأضافت: نؤكد أننا أوفياء لنهجه، نمشي على خطاه في عشقه للوطن والإبداع والإنسانية.