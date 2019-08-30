رحيل الأديب العراقي إبراهيم الخياط

المصدر: بغداد - رويترز

ودّعت بغداد، أمس، الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط ( 59 عاماً)، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، الذي توفي ليل الأربعاء إثر حادث سير.

وانطلقت جنازة الخياط بعد ظهر أمس من مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بوسط بغداد.

وقالت وزارة الثقافة في بيان: إن الخياط لعب أدواراً محورية بنشاطات الاتحاد العام وفعالياته المتعددة.

وقد رثاه رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني وعدد من المؤسسات الثقافية المحلية والعربية. ولد الخياط في محافظة ديالى عام 1960 وتقلد العديد من المناصب، منها مدير الإعلام في وزارة الثقافة والمتحدث باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.