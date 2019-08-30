تقنيات الواقع الافتراضي محور ورشة متخصصة

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم مؤسسة (فن) المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، ورشة عمل حتى السبت المقبل، حول تقنيات الواقع الافتراضي بهدف تعريف الناشئة واليافعين على عالم الواقع الافتراضي ومؤثراته الخاصة، وتعليمهم أساسيات ومفاهيم تطبيقاته في مختلف المجالات.

وتتضمن الورشة التي تقام في متحف الشارقة للسيارات الكلاسيكية سلسلة من الأنشطة التي تتمحور حول بناء المعارف الأساسية للمشاركين، وتنمية مهاراتهم في أحد أحدث وأهم مجالات الإبداع التكنولوجي، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتطبيق ما تعلموه خلال الدورة بصورة عملية.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «الفنون البصرية تتطور بسرعة قياسية، والتقنيات الجديدة التي يقدمها العصر يجب أن توظف في خدمة تطوير الفنون وتنمية الخيال والإبداع. نحن في مؤسسة (فن) حريصون على أن يواكب الجيل الجديد ابتكارات التكنولوجيا بشكل سليم ويحسن استخدامها عندما يتعرف على أصولها ومفاهيمها فيدرك إيجابياتها وسلبياتها، ويصبح متمكناً منها...».