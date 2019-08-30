القضايا الإنسانية بطل «إكسبوجر 2019»

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في 19 سبتمبر المقبل، وتتواصل على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من المصورين العرب والعالميين يعرضون أعمالهم في معارض فردية وجماعية ويقدمون سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والتدريبية.

ويتناول المهرجان هذا العام حزمة من الموضوعات التي تترجم رسالته في نشر الوعي بالقضايا الإنسانية، وتؤكد قوة الصورة على تغيير الأحداث ونقلها وسرد تفاصيلها، إلى جانب تعزيز تأثيرها في الكشف عن جماليات الحياة ولحظاتها العابرة واليومية.

روعة المغامرة

ويستعرض المهرجان أربعة محاور رئيسية هي «صور روعة المغامرة»، التي أراد لها المهرجان أن تكون فضاء رحبا يأخذ الزوار في رحلة نحو أجمل المغامرات التي وثقتها عدسات كاميرات المصورين وتظهر التفاصيل التي عايشوها خلال جولاتهم في المدن التي تعاني النزاعات والحروب، وفي رحلاتهم نحو الغابات والصحاري والأنهار في سرد بصري متقن وتوثيق لأهم المواقف التي تعرضوا لها، والظروف التي مروا بها خلال أسفارهم.

وفي محور «صور عمق المشاعر» يقدم المهرجان مجموعة من الصور التي ترصد لحظات نادرة من عمق المشاعر الإنسانية المختلفة وتوثيق لحظات مؤثرة للحيوانات في بيئاتها.

ويتناول «إكسبوجر» قدرة الصورة على الاندماج مع غيرها من الفنون البصرية وتسجيل جماليتها عبر محور «صور سحر الفن».

أما محور «صور واقع الحياة» فهو تجسيد لتفاصيل الحياة اليومية.