لقاءات عالمية لـ«ثقافية أبوظبي» في «بكين للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض بكين الدولي للكتاب الذي أقيم أخيراً (21 - 25 الجاري)، وتأتي المشاركة في سياق الحملة التسويقية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ لجذب ناشرين جدد، وتعزيز التواصل مع المختصين في عالم النشر والكتاب، والترويج للمقومات الثقافية والسياحية بأبوظبي.

وعقد فريق معرض أبوظبي الدولي للكتاب سلسلة لقاءات واجتماعات مع المختصين في عالم النشر، حيث يجتمع تحت قبة معرض بكين الدولي للكتاب أكثر من 2000 عارض، لتتوج الزيارة بتسجيل ناشرين جدد في دورة «أبوظبي للكتاب» المقبلة، والتي من المقرر تنظيمها في الفترة من 15 وحتى 21 أبريل المقبل.

مبادرات نوعية

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب: «في كل عام ينجح المعرض في اجتذاب العارضين العالميين، بفضل المبادرات النوعية التي يتبناها في صناعة الكتاب بهدف خلق فرص أكبر للناشرين العرب، وسعياً لإغناء برنامجه المهني بموضوعات هدفها تطوير صناعة الكتاب في المنطقة وحول العالم».

وأضاف: «اجتمع في المعرض نحو 1066 عارضاً من الناشرين والمختصين في عالم الكتاب، من 76 دولة، ونسعى باستمرار للنمو المعتدل بمساحة المعرض وعدد العارضين والبرامج، والمحافظة في الوقت نفسه على الجودة ومعايير حماية الملكية الفكرية وتعزيز حضور المبادرات الدولية التي تسهم في صناعة الكتاب العربي».