«مركز معارض عموم روسيا» يستعيد مجده

المصدر: موسكو - د ب أ

عاد موقع «مركز معارض عموم روسيا»، وهو أحد أكبر أماكن الجذب السياحي في موسكو، إلى مجده السابق.

وقالت مسؤولون في موسكو، إنه أكبر موقع معارض تجارية في العالم، ويحتفي هذا العام بالذكرى الـ80 على تأسيسه و«إحيائه» بعد سنوات من أعمال التجديد.

ويجتذب الموقع الذي أصبح يحتوي الآن على مدينة ملاهٍ، و49 أثراً ثقافياً، الآلاف من الزوار. ويضم الكثير من الأجنحة بأسماء الجمهوريات السوفييتية السابقة، وكذلك نافورة صداقة الأمم.

ويُنتظر أن يشهد موقع المركز البالغة مساحته 325 هكتاراً (ما يعادل 455 ملعب كرة قدم) احتفالات كبيرة بمناسبة بمرور أكثر من 870 عاماً على تأسيس موسكو، في السابع من سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 مليون سنوياً، ومن المقرر إقامة 100 معرض، و350 مؤتمراً هناك سنوياً.