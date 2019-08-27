«الشارقة للمتاحف» تدعم حفظ التراث الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

وقعّت هيئة الشارقة للمتاحف مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم - الشارقة)، بهدف تعزيز جهود التعاون المشترك بين الطرفين في دعم برنامج ماجستير العلوم في إدارة حفظ التراث الثقافي الذي تطرحه جامعة الشارقة بالشراكة مع منظمة إيكروم.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها كل من منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، والدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي وممثل إيكروم للدول العربية، مجموعة من الأطر التي تم تحديدها كمجالات للتعاون بين الطرفين من أجل تمكين الدارسين في البرنامج وصقل مهاراتهم وقدراتهم.

ويستهدف البرنامج العاملين في مجال التراث الثقافي، ويتكون من مساقين هما إدارة المتاحف وإدارة مواقع التراث الثقافي.