جي بالفين يغني في أبوظبي 5 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع أبوظبي للتحدي التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مشاركة نجم موسيقى «الريغيتون»، الكولومبي جي بالفين، حيث يحيي حفلاً غنائياً ضخماً يوم 5 سبتمبر المقبل في الصالة المغلقة الجديدة «ذا أرينا» في جزيرة ياس، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي المقام في الفترة من 1 حتى 7 من الشهر ذاته، والذي يختتم أعماله ببطولة «يو إف سي - 242».

ويشتهر بالفين بأنه أحد أبرز الموسيقيين على مستوى العالم، بوصفه سفيراً عالمياً لموسيقى «الريغيتون». وبعيداً عن حواجز اللغة، يسهم النجم الكولومبي في تعزيز شعبية الموسيقى اللاتينية واحتضانها عالمياً بشكل منقطع النظير. وصنف بالفين ضمن قائمة «سبوتيفاي» العالمية لأفضل 50 موسيقياً. ومن خلال تعاونه مع قاعدة مهمة من الفنانين العالميين احتلت أعمال بالفين الفنية المركز الأول 16 مرة على قائمة «بيلبورد»، وحظيت بعشرين مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، كما تصدر قائمة الفنانين العالميين على الموقع خلال الأسابيع الستة الماضية.

إطلالة أولى

وتشكل مشاركة بالفين في فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، الإطلالة الأولى للنجم العالمي المتألق في الإمارات، من خلال حفل غنائي يقام في اليوم الذي يلي الحفل الغنائي لفرقة «رد هوت تشيلي بيبرز»، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية والموسيقية المقامة، خلال يومين متتاليين في إطار فعاليات القتال والمواجهة لأسبوع أبوظبي للتحدي.

طابع مختلف

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تمتلك أبوظبي توليفة استثنائية من الفنون والأذواق الفنية المختلفة، ويأتي حفل جي بالفين بطابع فني مختلف ومعبر عن طبيعة أسبوع أبوظبي للتحدي. وتؤكد هذه الإضافة مساعينا الجادّة لتقديم برنامج يلاقي إعجاب أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة، ويستقطب اهتمام فئات المجتمع كافة».

ويندرج الحفلان الموسيقيان ضمن سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتميزة الذي يزخر بها برنامج أسبوع أبوظبي للتحدي عبر العاصمة أبوظبي في الفترة من 1- 7 سبتمبر المقبل.

سلسلة غنية

كما تقدم أجندة فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي سلسلة غنية من الأنشطة الترفيهية، التي تناسب مختلف الأذواق وتتنوّع بين الحفلات عند المسابح والشواطئ، مروراً بعروض التجزئة والمطاعم والمقاهي، وصولاً إلى معرض أبوظبي للعضلات واللياقة البدنية الذي تستضيفه قاعة «دو» على جزيرة ياس في الفترة بين 5 و7 من الشهر نفسه.