«ألف عنوان وعنوان» تثري المكتبة العربية بإصدارات جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

اختارت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، 5 عناوين جديدة من إصدارات الكتب التي دعمتها في مرحلتها الثانية، وحرصت على أن تكون مجمل عناوينها موزعة على الحقول الإبداعية والعلمية، فجاء منها في الرواية والقصة والتوثيق التاريخي والوطني، والعلمي، وغيرها.

وضمت قائمة الإصدارات الجديدة 4 عناوين لقصص الأطفال واليافعين، ورواية واحدة، هي كتاب «قوة اللون في الكون» للدكتورة فادية عباس، وقصة «بطل من نوع آخر» لفاطمة شرف الدين، وقصة «سر الابتسامة اللامعة»، لشما الظاهري، وقصة «كأن وأخواتها» المأخوذة عن أدب الأطفال الصيني، ورواية «هنا تركت قلبي»، لنورة الشهيل.