الأرشيف الوطني يشارك في «صيفنا يحلو بالقراءة»

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس في الأرشيف الوطني ورش قرائية وتعليمية وفنية؛ لتقريب الأرشيف من الأطفال أينما كانوا؛ بهدف غرس الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة في نفوس النشء، وتستمر حتى يوم غد، وذلك في إطار تعزيز مبادرة وزارة التربية والتعليم «صيفنا يحلو بالقراءة 2019» في نسختها الثالثة.

وتسهم مواضيع الورش الفنية والتعليمية والقرائية ذات الصلة بفضيلة التسامح في تعزيز ثقافة التسامح بين أبناء المجتمع، وتعكس رؤى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس بذور التسامح في المجتمع الإماراتي، وتعدّ استكمالاً لمساعي وزارة التربية والتعليم في تكريس ثقافة التسامح في المجتمع المدرسي.