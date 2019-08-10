شباب غزة يهرب من الحصار إلى الموسيقى

المصدر: غزة - أسامة الكحلوت

يهرب عشرات الأطفال والشباب في غزة من الحصار المطبق على القطاع منذ سنوات طويلة، إلى عالم الموسيقى في مدرسة ومعهد إدوارد سعيد للموسيقى، وهي المدرسة الوحيدة التي تعلم الموسيقى داخل غزة، بعد نشأتها العام 2008.

ويوجد داخل المعهد ما يقارب 180 طالباً وطالبة يتعلمون العزف على الآلات الموسيقية، وعلى العزف الشرقي والغربي، ضمن مخيم صيفي موسيقي أقامه المعهد منذ مطلع الشهر الماضي، يواظب الطلاب على الوجود يومياً داخل المعهد لتعلم الموسيقى.

بعض الطلاب قالوا إنهم انضموا للمعهد لعدم قدرتهم على السفر خارج غزة نتيجة الحصار المطبق، وعدم قدرتهم على الانضمام لمدارس موسيقية خارج القطاع، مما دفعهم للبحث عن الموسيقى داخل القطاع.

وتمكّن المعهد من تخريج ثلاث دفعات من الطلاب، وشارك عدد كبير من الخريجين في مسابقات محلية ودولية، منها مسابقة في برنامج المواهب الدولي، ومسابقات أخرى داخل فلسطين.

ويوجد في المعهد طلبة من جميع الأعمار وجميع فئات المجتمع في غزة، منهم من انضم للمعهد منذ سنوات طويلة، ومنهم من التحق حديثاً ضمن المخيم الصيفي.