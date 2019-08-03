دي كابريو: مهنتي أشبه باليانصيب

المصدر: برلين - د ب أ

أعرب نجم هوليوود الشهير، ليوناردو دي كابريو، عن تفهمه لإمكانية اعتزال المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو عقب عشرة أفلام. وذكر دي كابريو مساء الخميس، في العاصمة الألمانية برلين، إن تارانتينو يفني جزءاً كبيرة من نفسه في عمله، وقال: «يمكنني تفهم أنه يريد في النهاية إخراج عشرة أفلام يضع أسطواناتها على رفوف مكتبه ليقول: الآن سأعتزل».

يُذكر أن تارانتينو صرح قبل عام بأنه ينوي الاعتزال عقب إخراج عشرة أفلام أخرى. وأوضح دي كابريو أنه شخصياً يريد الاستمرار في هذه المهنة لفترة طويلة، وقال: «أرى نفسي سعيداً بما أفعله. لدي شعور بأنني كسبت اليانصيب.. وسأحاول الاستمرار في الأمر لفترة طويلة».

وفي الفيلم الجديد لتارانتينو «ذات مرة.. في هوليوود»، يلعب دي كابريو دور نجم تلفزيوني، ويشاركه براد بيت في الفيلم بتجسيده لدور الدوبلير.