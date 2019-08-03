آيساب روكي سيقبل بعقوبة خدمة المجتمع

المصدر: استوكهولم - رويترز

طالب الادعاء في السويد بحبس مغني الراب الأمريكي آيساب روكي واثنين من مرافقيه 6 أشهر في قضية اعتدائهم على شاب (19 عاماً) بطرحه أرضاً وضربه في مشاجرة بأحد شوارع استوكهولم في قضية أثارت غضب الرئيس الأمريكي.

وقال روكي (30 عاماً)، وهو مغنٍّ ومنتج وعارض، إنه مستعد لأداء الخدمة المجتمعية إذا كان هذا هو الحكم الذي سيصدر بحقه.

ومن المقرر أن يعرف المغني الأمريكي، أمس، إن كانت المحكمة ستأمر بالإفراج عنه أم بتمديد احتجازه في آخر يوم من محاكمة دفعت ترامب لإطلاق اتهامات بأن مايرز يتلقى معاملة غير عادلة.

واعتقلت السلطات مايرز بسبب شجار في أحد شوارع استوكهولم في 30 يونيو ووجهت له لاحقاً هو واثنين من مرافقيه اتهامات باعتداء أفضى إلى أذى جسدي.