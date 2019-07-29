تدشين «ذاكرة الكاريكاتير» في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

دشنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمصر، بالتعاون مع جمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة، والجمعية المصرية للكاريكاتير، مشروع «ذاكرة الكاريكاتير»، فيما شهدت المناسبة حفلاً تكريمياً لفنان الكاريكاتير الراحل صاروخان، وأقيم حفل توقيع لكتاب «صاروخان.. البدايات المجهولة».

وقدم الكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس المشروع، عرضاً موجزاً للمشروع وأهم إنجازاته؛ وشمل العرض مجموعة رسوم كاريكاتيرية نادرة تُعرض لأول مرة لمجموعة من رواد فن الكاريكاتير المصري.

وأشار الكاتب عبدالله الصاوي إلى أنه أسس المشروع عام 2012، واحتضنت دار الكتب المشروع في العام نفسه من خلال توقيع بروتوكول تعاون مُشترك مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

توثيق

ويهدف المشروع إلى جمع وتوثيق كافة الرسوم الكاريكاتيرية في الدوريات العربية والأجنبية، وكذلك كتب الكاريكاتير العربية والأجنبية، وما يتعلق بها من مواد صحفية منذ عام 1878، حيث ظهرت مجلة «أبو نظارة زرقا» ليعقوب صنوع، مروراً بالحقبة الليبرالية المصرية، وتتوقف المرحلة الأولى للمشروع عند اندلاع ثورة 23 يوليو 1952.

وتتلخص أهمية المشروع في جمع الرسومات الكاريكاتيرية المبعثرة في صفحات الصحف والمجلات المصرية بشقيها العربي والأجنبي، والمقدر عددها بأكثر من مليوني رسمة كاريكاتيرية، وتوثيقها إلكترونيا، ويلي ذلك إتاحة هذا العمل إلكترونياً لإفادة الطلبة والباحثين والمهتمين بالمجال.