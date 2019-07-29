«فن جميل» تسعى لإحياء الحرف التقليدية في الفيوم بمصر

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت مؤسسة «فن جميل» تنفيذ برنامج صيفي في قرية تونس السياحية بمحافظ الفيوم المصرية، ويختص البرنامج بدروس تعليم الحرف اليدوية وتعزيز المشاركة المجتمعية دعماً لجهود إحياء الحرف التقليدية في ريف مصر.

وعلى مدار 4 أسابيع، ينخرط صغار ريف الفيوم في البرنامج المكون من ورش عمل تركز على جوانب التراث الفريد لمحافظة الفيوم. وتشتمل تلك الورش على الهندسة الإسلامية، أعمال النحاس، الطباعة، الخزف والسيراميك، وهي من ضمن أهم الأنشطة الرائجة في الفيوم.

برنامج

ويعد البرنامج أول مشروع مصري كبير لـ«فن جميل» خارج القاهرة، ويشرف على تنفيذه أفراد «أتيليه القاهرة فن جميل»، وهو عبارة عن منصة جديدة تأسست في فبراير الماضي، وترعى فنون التصميم والحرف اليدوية في مصر والمنظومة النشطة لريادة الأعمال في هذا المجال، كما يشارك خريجو «بيت جميل للفنون التراثية» في القاهرة، الذي تأسس في 2009 ليوفر برنامجاً دراسياً مدته عامان للحرف اليدوية وفنون التصميم، في جهد مشترك بين «فن جميل» ومؤسسة مدرسة «الأمير تشارلز» للفنون التقليدية وصندوق التنمية الثقافية في مصر.