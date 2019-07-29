معرض «421» يختتم موسمه بمعرضي «أسفار الخطوط» و«الصور العائلية»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم «معرض421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، فعاليات موسم الربيع والصيف لهذا العام، مع انتهاء على معرضي «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية» و«لئلا ننسى: عالمية الصور العائلية».

وتوافد عدد كبير من أفراد المجتمع إلى المعرض لزيارة المعرضين منذ مارس الماضي، حيث خاضوا رحلة استكشافية من خلال معرض «علامات رحّالة: أسفار الخطوط العربية»، تعرفوا خلالها إلى الدور البارز الذي لعبته تلك النصوص في رسم وصون الهوية الثقافية لحضارات غابرة وحاضرة في المنطقة. وبالتعاون مع «مؤسسة خط»، استعرض المعرض 6 أبجديات قديمة نشأت بالمنطقة، وأثّرت في اللغات المحكية في الشرق الأوسط والمجتمعات الأوروبية والآسيوية.

قواسم مشتركة

كما استكشف زوّار «معرض 421»، القواسم المشتركة المتجذرة في مجتمعي الإمارات وإسبانيا، من خلال الصور العائلية المتنوعة التي قدمها معرض «لئلا ننسى: عالمية الصور العائلية».

فبالتعاون مع مبادرة «لئلا ننسى»، والفنانة الإسبانية ماريا خوسيه رودريغيز إيسكولار، قدّم المعرض صوراً لعائلات مختلفة عاشت في الإمارات وإسبانيا، في العقود الأخيرة من القرن الـ20، ليبين القواسم المشتركة بينها، رغم تباين الثقافة والهوية.